Un uomo di 63 anni è caduto dal secondo piano di un edificio in via Rosmini, a Milano. Le immagini mostrano il luogo dell’incidente, con i soccorritori che hanno raggiunto il sito immediatamente. L’operaio è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Home > Video > Milano: operaio cade da palazzo, è gravissimo. Le immagini dal luogo dell'incidente Un operaio di 63 anni è caduto dal secondo piano di un palazzo in via Rosmini, 2 a Milano. A quanto si apprende l’uomo è in gravissime condizioni. Le immagini dal luogo dall’incidente. Milano: operaio cade da palazzo, è gravissimo. Le immagini dal luogo dell'incidente Tassa etica, sit-in alla Camera. Valentina Nappi: "Oggi vince la libertà d'espressione" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano: operaio cade da palazzo, è gravissimo. Le immagini dal luogo dell'incidente

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