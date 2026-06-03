Operaio morto investito da un camion | il luogo dell' incidente | VIDEO

Un operaio di 63 anni è stato investito da un camion durante una manovra nel pomeriggio del 3 giugno. L’incidente si è verificato in un'area industriale, dove l’uomo si trovava mentre il veicolo stava muovendosi. Nonostante i soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto. La scena è stata ripresa da un video che mostra il momento dell’investimento.

Investito da un camion durante una manovra. È stato questo il destino di un operaio di 63 anni che nel pomeriggio di oggi, 3 giugno, ha perso la vita. L'incidente è avvenuto nell'area esterna di un polo industriale specializzato in logistica e trasporti situato in via Tommaso Fasano, traversa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Incidente sul lavoro, investito da un camion in retromarcia: morto il 24enne Carmine Albero

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