Chora Tether e la candidatura a Milano | gli intrecci di Calabresi tra affari e politica

Mario Calabresi ha confermato di considerare una candidatura a sindaco di Milano durante un evento alla Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi. La sua partecipazione si è svolta in un contesto politico locale, dove ha risposto a una domanda diretta sulla possibilità di candidarsi, affermando di pensarci.

Mario Calabresi non si nasconde più. E, a domanda precisa, durante un incontro alla Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi (zona sud-est di Milano, contesto che più progressista non si potrebbe), il 22 luglio ha confermato la sua voglia di candidarsi a sindaco di Milano: «Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte. Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo». Calabresi, quindi, successore di Beppe Sala alla guida della cosiddetta capitale economica e morale del Paese. L’ex direttore di Stampa e Repubblica scende in campo?. Uno scenario che avrebbe assolutamente senso, essendo Calabresi stato anche direttore dei quotidiani La Stampa e la Repubblica con un piglio pro Pd perfetto per scendere in campo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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