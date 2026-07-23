Mario Calabresi sta valutando la candidatura a sindaco di Milano per le elezioni del 2027. Lo ha confermato pubblicamente per la prima volta, dopo settimane di voci e indiscrezioni. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma il giornalista ha ammesso di riflettere sulla possibilità di entrare in corsa. La candidatura potrebbe essere annunciata nei prossimi mesi, in vista delle prossime elezioni comunali.

Mario Calabresi sta considerando la possibilità di candidarsi a sindaco di Milano alle elezioni comunali della primavera del 2027. Il giornalista ha confermato pubblicamente per la prima volta una riflessione che, secondo diverse indiscrezioni, era in corso da alcuni mesi. Una decisione definitiva dipenderà anche dal percorso che il centrosinistra sceglierà per individuare il proprio candidato. Calabresi ne ha parlato mercoledì sera durante un dibattito alla Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi, nel Milanese. Rispondendo a una domanda sulla sua possibile candidatura, ha detto: «Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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