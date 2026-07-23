Milano infortunio in via Rosmini | gravemente ferito operaio di 63 anni
Un operaio di 63 anni è caduto dal secondo piano durante lavori di ristrutturazione in un cantiere di via Rosmini a Milano. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. La polizia ha avviato le verifiche sul incidente. Non sono state rese note le cause della caduta.
L'operaio, al lavoro in un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo, è precipitato dal secondo piano: è stato portato al pronto soccorso del Niguarda . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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