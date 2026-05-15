Incidente sul lavoro a Galatina | operaio di un caseificio ferito gravemente Incastrato col braccio in un macchinario

Questa mattina a Galatina, nel Salento, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane operaio di un caseificio. Alle 10:30 circa, l’uomo è rimasto incastrato con il braccio all’interno di un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno cercato di estrarlo e prestare assistenza. Le condizioni dell’operaio sono risultate gravi, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

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