Incidente sul lavoro a Galatina | operaio di un caseificio ferito gravemente Incastrato col braccio in un macchinario
Questa mattina a Galatina, nel Salento, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane operaio di un caseificio. Alle 10:30 circa, l’uomo è rimasto incastrato con il braccio all’interno di un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno cercato di estrarlo e prestare assistenza. Le condizioni dell’operaio sono risultate gravi, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.
Nuovo grave incidente sul lavoro nel Salento. Questa mattina, intorno alle 10:30, un giovane operaio di un caseificio a Galatina è rimasto intrappolato con il braccio all'interno di un macchinario. Subito scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Le complesse operazioni per estrarre l'arto sono durate circa un'ora. Il ragazzo è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al trauma center dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove i medici sono intervenuti per salvargli l'arto. Il precedente È il secondo grave episodio in appena una settimana sul territorio salentino.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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