Un operaio di 63 anni è caduto da un’impalcatura al secondo piano di un cantiere in via Rosmini, Milano. È stato soccorso e trasportato in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio durante lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente.

Milano, 23 luglio 2026 – Ennesimo, grave infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Milano: un operaio di 63 anni è precipitato dal secondo piano di un cantiere in via Rosmini, a Chinatown precipitando da un’impalcatura sulla quale si trovava. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il 118, che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Niguarda. (Notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, operaio di 63 anni precipita dal secondo piano di un palazzo in ristrutturazione in via Rosmini: è in gravi condizioni

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