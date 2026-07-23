Un operaio di 64 anni è caduto dal secondo piano in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di giovedì 23 luglio in via Rosmini, nel quartiere Chinatown di Milano. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove si trova in coma e in pericolo di vita. L’incidente si è verificato a pochi isolati dall’Arco della Pace. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 23 luglio in via Rosmini, nel quartiere Chinatown, a pochi isolati dall’Arco della Pace di Milano. Un operaio di 64 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo. L’uomo, portato d’urgenza al pronto soccorso del Niguarda, è caduto da una finestra durante alcuni lavori di ristrutturazione che stava facendo con alcuni colleghi in un appartamento. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia e i vigili, oltre all’Ats per i rilievi del caso. In via Rosmini, poco dopo le 14.30, sono arrivati anche i sanitari del 118 con un’automedica e ambulanza. L’uomo è ricoverato in coma, in pericolo di vita, con diversi traumi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, grave infortunio sul lavoro a Chinatown. Operaio 64enne precipita dal secondo piano. È in coma, in pericolo di vita, al Niguarda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Infortunio sul lavoro nella zona industriale di Chiuro: grave un 64enneUn uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nella zona industriale di Chiuro.

Milano, operaio di 63 anni precipita dal secondo piano di un palazzo in ristrutturazione in via Rosmini: è in gravi condizioniUn operaio di 63 anni è caduto da un’impalcatura al secondo piano di un cantiere in via Rosmini, Milano.

Temi più discussi: Cede ponte meccanico, grave infortunio per un gommista a Milano; Colico,operaio 27enne muore su lavoro in galleria. Solo oggi 4 vittime; Cede il braccio della betoniera: grave un operaio di una ditta di Erbusco; Infortuni, inaugurato a Cagliari il nuovo Punto di assistenza del Centro protesi Inail.

Cede ponte meccanico, grave infortunio per un gommista a #Milano Povero ragazzo. Speriamo nel meglio x.com

Cede ponte meccanico, grave infortunio per un gommista a Milano(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Un meccanico di 28 anni, che stava lavorando all'interno di un gommista a Milano, è rimasto gravemente ferito in un incidente. Il giovane è stato trasportato dal 118 all'ospe ... msn.com

Milano, gli crolla addosso un telaio in una casa Aler: grave operaio di 44 anniMilano, 17 giugno 2026 – Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto alle 13 di oggi a Milano, all'interno di un appartamento Aler in via delle Genziane, nella zona di Primaticcio. Un operaio di 44 anni ... ilgiorno.it