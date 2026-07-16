Infortunio sul lavoro nella zona industriale di Chiuro | grave un 64enne

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nella zona industriale di Chiuro.

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Chiuro (Sondrio), 16 luglio 2026 – Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, giovedì 16 luglio, nella zona industriale di Chiuro. L’allarme è scattato alle 6.40 e la macchina dei soccorsi si è subito attivata: Ats Montagna e carabinieri di Sondrio si sono recati nell’impianto produttivo di via Nazionale, lungo la Statale 38. La centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Sondrio e l’auto infermieristica. Viste le condizioni del ferito è stato richiesto anche l’intervento dell’ eliambulanza di Areu Sondrio.  Il 64enne è stato quindi caricato a bordo del velivolo ed è stato trasportato all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso per il quadro clinico particolarmente critico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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