Milano ecco chi è l' egiziano che ha stuprato una ragazza al parco | cosa ha fatto dopo l' orrore

Da liberoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 26 anni di origini egiziane è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver violentato una donna mentre faceva jogging nel Parco delle Cave il 4 luglio. Dopo l'aggressione, l'uomo si è allontanato dal luogo dell'episodio. La vittima ha denunciato l'accaduto e sono scattate le indagini da parte delle forze dell'ordine, che hanno portato all'arresto dell'uomo.

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Un egiziano di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di stato di Milano con l'accusa di aver violentato una donna mentre faceva jogging al Parco delle Cave la sera del 4 luglio. Gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura nei confronti del giovane straniero e regolare in Italia. Le indagini della squadra mobile e delle Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura sono partite dopo la segnalazione al 112 di un passante che aveva assistito alla scena e dalla successiva querela della vittima. Sono state visionate le... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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