Pamela Genini l’orrore al processo | cosa ha fatto Soncin
Durante il processo a Milano, è stato descritto come Soncin abbia aggredito Pamela Genini il 14 ottobre 2025, colpendola con più fendenti. La vittima è stata trovata morta in un appartamento. La testimonianza di alcuni vicini ha confermato di aver sentito urla e rumori di colluttazione quella sera. La scena del delitto è stata mostrata in aula, con dettagli sulle ferite e sugli oggetti usati. Il processo prosegue con l’esame delle prove e delle testimonianze.
È entrato nel vivo davanti alla Corte d’Assise di Milano il processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa il 14 ottobre 2025. Nel corso della seconda udienza sono stati proiettati in aula i filmati registrati dalle body cam degli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell’appartamento di via Iglesias dopo la richiesta di aiuto. I video mostrano le fasi dell’intervento delle forze dell’ordine e i tentativi di soccorso prestati alla giovane. In aula era presente anche l’imputato, Gianluca Soncin, ex fidanzato della vittima, che secondo quanto riferito è rimasto impassibile durante la proiezione delle immagini. Tra i primi testimoni ascoltati figura Serafina Di Vuolo, prima dirigente della Polizia di Stato, intervenuta sul luogo del delitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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