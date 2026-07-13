Pamela Genini l’orrore al processo | cosa ha fatto Soncin

Notizia in breve

Durante il processo a Milano, è stato descritto come Soncin abbia aggredito Pamela Genini il 14 ottobre 2025, colpendola con più fendenti. La vittima è stata trovata morta in un appartamento. La testimonianza di alcuni vicini ha confermato di aver sentito urla e rumori di colluttazione quella sera. La scena del delitto è stata mostrata in aula, con dettagli sulle ferite e sugli oggetti usati. Il processo prosegue con l’esame delle prove e delle testimonianze.