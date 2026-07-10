Un uomo di 27 anni, di origine algerina e senza regolare permesso di soggiorno, ha ferito una ragazza marocchina a Milano con un coltellino. L'aggressione è avvenuta in strada e la vittima ha riportato ferite al volto. L'uomo, già arrestato in passato per furti su auto, era stato rilasciato poche ore prima dell'aggressione, con un divieto di dimora nel capoluogo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

L'uomo, irregolare e già arrestato per furti su auto, era stato rimesso in libertà la mattina stessa dell'aggressione con divieto di dimora nel capoluogo meneghino. La giovane ha riportato uno sfregio permanente al volto Mohammed Saidi, 27enne algerino irregolare, ha sfregiato con un coltelli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Mohammed Saidi, il 27enne algerino irregolare che ha sfregiato una ragazza marocchina sconosciuta con un coltellino a Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, algerino irregolare Mohammad Saidi sfregia con un coltellino al volto 23enne marocchina in metro, lui: "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano" - VIDEO

Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché «l’ha guardato»: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte primaUn uomo di 27 anni è stato arrestato a Milano e scarcerato nella notte dopo aver sfregiato il volto di una ragazza di 23 anni sulla banchina della...

Temi più discussi: Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché l'ha guardato: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte prima; Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione Duomo; Mohammed Saidi e le 12 ore fuori controllo: le auto danneggiate in corso Buenos Aires, il furto a Lambrate. Poi processo e aggressione; Milano, sfregia una sconosciuta nel metrò: Sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare. Mohammed Saidi era già stato arrestato e rilasciato.

Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione DuomoIl 27enne algerino, irregolare sul territorio italiano era stato già arrestato per danneggiamento di auto e furto. È stato arrestato grazie agli amici della ragazza che lo hanno rincorso e fermato ... ilgiorno.it

Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché l’ha guardato: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte primaLa sera precedente era stato fermato dalla polizia con l’accusa di aver scassinato tre macchine e aveva ricevuto un divieto di dimora L'articolo Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché l’ha gua ... msn.com