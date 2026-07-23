Con l’ufficiale “no grazie” di Carlo Cottarelli all’offerta di essere il candidato sindaco di Milano per Forza Italia arrivato ieri mattina, fallisce ufficialmente il progetto politico che Forza Italia coltivava da oltre un anno. L’economista ha declinato “per ragioni prevalentemente personali”, e quel no ha fatto esplodere tutte le contraddizioni del centrodestra milanese, aprendo una guerra intestina destinata a pesare anche sugli equilibri nazionali. L’idea del segretario regionale Alessandro Sorte, cioè di Letizia Moratti, era tanto semplice quanto ambiziosa: candidare una figura civica e moderata, capace di parlare non solo all’elettorato del centrodestra ma anche ai centristi ( Azione e Italia Viva ) e al mondo riformista del Pd più distante dalla linea di Elly Schlein. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Lanotiziagiornale.it - Milano, centrodestra nel caos sul dopo Sala. Col “no” di Cottarelli, crolla il piano moderato di Forza Italia. Fdi insiste su Lupi, ma la Lega si oppone. E intanto Vannacci…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, il centrodestra apparecchia per Lupi sindaco, ma la Lega alza la voce. Intanto La Russa lascia la porta aperta all’ex Pd CottarelliNel centrodestra di Milano si è svolto un incontro tra alcuni esponenti per discutere la candidatura di Maurizio Lupi a sindaco, con La Russa che ha...

Milano, la candidatura di Lupi a sindaco spacca il centrodestra: Lega contraria, Forza Italia divisaA Milano, la proposta di candidare un esponente del centrodestra a sindaco ha provocato reazioni contrastanti all’interno delle forze politiche.

Temi più discussi: Vannacci si rafforza a Milano: con Futuro Nazionale anche il forzista Luca Bernardo; Legge elettorale: 30 franchi tiratori nel centrodestra, Meloni va sotto; Milano, il centrodestra apparecchia per Lupi sindaco, ma la Lega alza la voce. Intanto La Russa lascia la porta aperta all'ex Pd Cottarelli; Milano 2027, nuovo vertice del centrodestra a casa La Russa. L'ipotesi: un politico (Lupi?) alla guida, i civici nella squadra.

Chi è Luca Bernardo, il candidato per Milano che lascia Forza Italia per VannacciLuca Bernardo lascia Forza Italia e passa con i vannacciani: profilo, carriera e retroscena del cambio di casacca dell'ex capogruppo azzurro ... policymakermag.it

Milano, scossa nel centrodestra: capogruppo di Forza Italia passa con VannacciLuca Bernardo strappa e aderisce a Futuro Nazionale. La comunicazione ufficiale giovedì mattina con il generale in collegamento ... ilsole24ore.com