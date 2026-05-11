A Milano, la proposta di candidare un esponente del centrodestra a sindaco ha provocato reazioni contrastanti all’interno delle forze politiche. La Lega si è detta contraria, mentre Forza Italia si è divisa, rafforzando le divisioni già presenti. La discussione sulla candidatura ha evidenziato tensioni tra i partiti, con opinioni divergenti che hanno approfondito le fratture interne alla coalizione.

Un passo avanti e due indietro. E coi partiti ancora più spaccati di prima, soprattutto Forza Italia. Non è una gran giornata per Maurizio Lupi, aspirante candidato sindaco di centrodestra a Milano sostenuto soprattutto da Ignazio La Russa. E pensare che tutto inizia con un endorsement. A dispetto della posizione ufficiale di Forza Italia, che in questi mesi si è sempre detta contraria all’ipotesi Lupi preferendo un candidato civico, in mattinata Licia Ronzulli interviene all’evento Futuro Direzione Nord e apre al leader di Noi Moderati: “Io penso che Milano abbia bisogno forse di una responsabilità della politica. Da troppi anni non la vediamo e penso che sia arrivato il momento”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, la candidatura di Lupi a sindaco spacca il centrodestra: Lega contraria, Forza Italia divisa

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