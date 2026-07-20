Nel centrodestra di Milano si è svolto un incontro tra alcuni esponenti per discutere la candidatura di Maurizio Lupi a sindaco, con La Russa che ha aperto alla possibilità di un sostegno anche all’ex esponente del PD. La Lega ha espresso riserve riguardo alla scelta di Lupi, alzando la voce rispetto alla linea condivisa. L’incontro si è tenuto nella sede del presidente del Senato, in un tentativo di mettere ordine tra le diverse posizioni politiche del fronte.

Più che un pranzo, un tavolo di selezione per mettere ordine nel caos del centrodestra milanese. A casa del presidente del Senato Ignazio La Russa ieri un pezzo di centrodestra si è riunito per lanciare la corsa a Palazzo Marino di Maurizio Lupi. Uno sprint di Fdi che ha fatto infuriare la Lega. A tavolo per oltre due ore si sono ritrovati alcuni dei profili civici che nei mesi scorsi avevano dato disponibilità per rappresentare il centrodestra alle prossime comunali: Antonio Civita, Antonino La Lumia, Alessandro Spada, Pietro Tatarella e Giovanni Terzi. Con loro lo stesso Lupi e, per Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, Carlo Fidanza e Sandro Sisler. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Milano, il centrodestra apparecchia per Lupi sindaco, ma la Lega alza la voce. Intanto La Russa lascia la porta aperta all’ex Pd Cottarelli

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