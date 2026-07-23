In un appello riguardante il caso dei calciatori coinvolti, si afferma che l’episodio non si trattò di stupro, ma di una serata con un “comune proposito sessuale” e un “clima di eccitazione collettiva”. La vicenda coinvolge un giovane calciatore e un altro uomo, entrambi accusati di aver avuto rapporti con una studentessa californiana di 24 anni. Secondo la nuova versione, non ci sarebbe stata violenza sessuale.

La vicenda dei calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni, non fu violenza sessuale su una studentessa californiana di 24 anni, ma una serata caratterizzata dal “comune proposito sessuale” e “clima di eccitazione collettiva”. Lo scrivono i giudici della Corte d’appello di Milano (collegio Santangelo-Simion-Aloisi) nelle motivazioni della sentenza con cui il 23 aprile ha assolto perché il fatto non sussiste entrambi i ragazzi e gli altri tre imputati che in primo grado erano stati condannati a pene fra i 3 anni e 7 mesi e i 2 anni e i 5 mesi per i fatti della notte del 27 marzo 2022 dopo una serata in discoteca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, Appello sul caso Lucarelli jr: non fu stupro ma “eccitazione collettiva”

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Garlasco, Stasi: ci sarà la revisione della condanna - Porta a porta 12/05/2026

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