Stupro Capodanno imputato condannato a 6 anni e mezzo in appello | Fu violenza di gruppo

In un procedimento giudiziario collegato a un episodio avvenuto durante la notte di Capodanno nel 2020, un uomo è stato condannato in appello a sei anni e mezzo di reclusione. L’imputato è coinvolto in un caso di stupro che si sarebbe verificato in una villa nel quartiere Primavalle di Roma, con la vittima identificata come una ragazza di 16 anni. La sentenza è stata emessa dopo il processo di secondo grado.

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