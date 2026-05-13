Stupro Capodanno imputato condannato a 6 anni e mezzo in appello | Fu violenza di gruppo
In un procedimento giudiziario collegato a un episodio avvenuto durante la notte di Capodanno nel 2020, un uomo è stato condannato in appello a sei anni e mezzo di reclusione. L’imputato è coinvolto in un caso di stupro che si sarebbe verificato in una villa nel quartiere Primavalle di Roma, con la vittima identificata come una ragazza di 16 anni. La sentenza è stata emessa dopo il processo di secondo grado.
(Adnkronos) – Condannato a 6 anni e mezzo Patrizio Ranieri, imputato nel processo per lo stupro di una ragazza di 16 anni avvenuto in una villa a Roma, nel quartiere Primavalle, la notte di Capodanno del 2020. Oggi, mercoledì 13 maggio, i giudici della Terza sezione della Corte d’appello di Roma hanno aumentato la pena. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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