La famiglia del gioielliere coinvolto nel caso Roggero afferma che l'episodio del 2005 non fu una spedizione punitiva, ma una reazione dettata dall'istinto paterno. La difesa sottolinea che l'azione non aveva intenzioni punitive. Nel frattempo, figure politiche e familiari dell’uomo condannato chiedono un trattamento umano, anche dopo la sentenza definitiva.

La famiglia difende il passato del gioielliere, mentre Meloni, Salvini e la moglie dell'uomo chiedono umanità dopo la condanna definitiva Ilcaso Roggerocontinua a suscitaredibattiti sia pubblici che politici, in seguito allacondanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcereper l’uccisione di due rapinatori durante un assalto alla sua gioielleria a Grinzane Cavour. Recentemente, ifamiliari del gioiellierehanno condiviso sui social un ampiocommento sulla situazione. Anche la presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, e il vicepremierMatteo Salvinihanno espresso le loro opinioni sulla vicenda e sulle ripercussioni della sentenza. Al centro della presa di posizione dei familiari di Roggero c’è unepisodio risalente al 2005, spesso richiamato in questi giorni nel dibattito sul caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, la famiglia sul 2005: ‘Non fu spedizione punitiva, ma istinto paterno’

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