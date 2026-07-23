Una donna di 39 anni è stata aggredita mentre correva in un parco di Milano. È stata scaraventata a terra da un uomo che ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. La vittima ha reagito mordendo una mano dell’aggressore, costringendolo a fuggire. L’episodio si è verificato durante un’attività di jogging, senza che ci siano state altre persone coinvolte o testimoni. La donna ha riportato lievi ferite e ha denunciato l’accaduto alle autorità.

Milano – L'ha scaraventata a terra mentre stava facendo jogging e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. A mettere fine all'aggressione è stata la reazione della vittima, una donna di 39 anni che è riuscita a mordere una mano del suo assalitore, costringendolo alla fuga. L’arresto. Per quella violenza sessuale, avvenuta la sera del 4 luglio scorso al Parco delle Cave, periferia sud di Milano, la polizia di Stato ha arrestato martedì scorso un cittadino straniero di 26 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura della Repubblica di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Milano, aggredita e palpeggiata mentre corre al parco: si salva dalla violenza mordendo la mano dell’assalitore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza al Parco delle Cave, 39enne palpeggiata mentre fa jogging: “Bloccata con un pretesto”Una donna mentre faceva jogging nel Parco delle Cave è stata palpeggiata da un uomo di 39 anni, che si è avvicinato con un pretesto, chiedendole...

Baciata, palpeggiata e trascinata in pieno centro: una 22enne si salva dalla violenza sessuale facendo il “signal for help”Il 18 maggio, una donna di 22 anni, impiegata in una libreria nel centro di Milano, è stata avvicinata da un uomo mentre passeggiava in via Torino.