Baciata palpeggiata e trascinata in pieno centro | una 22enne si salva dalla violenza sessuale facendo il signal for help

Notizia in breve

Il 18 maggio, una donna di 22 anni, impiegata in una libreria nel centro di Milano, è stata avvicinata da un uomo mentre passeggiava in via Torino. L’uomo l’ha baciata, palpeggiata e trascinata, ma la donna ha inviato un segnale di aiuto che ha attirato l’attenzione di un passante. La vittima è riuscita a sottrarsi e a chiedere aiuto, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e portato in questura.