Baciata palpeggiata e trascinata in pieno centro | una 22enne si salva dalla violenza sessuale facendo il signal for help
Il 18 maggio, una donna di 22 anni, impiegata in una libreria nel centro di Milano, è stata avvicinata da un uomo mentre passeggiava in via Torino. L’uomo l’ha baciata, palpeggiata e trascinata, ma la donna ha inviato un segnale di aiuto che ha attirato l’attenzione di un passante. La vittima è riuscita a sottrarsi e a chiedere aiuto, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e portato in questura.
Milano – Pomeriggio del 18 maggio. Una ventiduenne che lavora in una libreria del centro decide di fare una passeggiata in via Torino. All’incrocio con via dell’Unione, si avvicina uno sconosciuto che le fa “i complimenti riguardo al mio modo di vestire e al mio stile”. Poi l’approccio fisico: l’uomo bacia sulla bocca la ragazza, che resta “impietrita”, e le palpeggia le parti intime, per poi trascinarla verso via dei Piatti nonostante lei continui a ripetere “No, no”. In via Santa Maria della Valle, la ventiduenne incrocia una donna sul marciapiedi: le tocca il braccio per attirare la sua attenzione e le fa il segno delle quatto dita, il “signal for help” usato universalmente per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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