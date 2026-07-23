Walter Sabatini ha commentato su 'TMW Radio' che Rafael Leao, attaccante del Milan, ha bisogno di attenzioni e di essere coccolato. L'ex direttore sportivo ha inoltre sottolineato le qualità tecniche e atletiche del giocatore, classe 1999, in maglia rossonera dal 2019. Non sono state fornite ulteriori valutazioni o dettagli sulle dinamiche tra il calciatore e la squadra.

Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Walter Sabatini ha detto la sua su Rafael Leao, attaccante classe 1999 al Milan dal 2019. L'ex direttore sportivo ha spiegato che un giocatore come il portoghese ha costantemente bisogno di essere coccolato, prima di elogiarne le qualità tecniche e atletiche. "Lo abbraccerei e basta, per me diventerebbe come un figlio. Certi giocatori hanno semplicemente bisogno di essere coccolati. I campioni sono molto più fragili di quello che crediamo: chiedono stima, affetto e questo tipo di attenzioni. Per me resta un calciatore fondamentale, uno di quelli davvero rari da trovare in giro. Ha una qualità tecnica e una velocità che sono quasi impossibili da replicare”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Walter Sabatini: "Leao? Lo abbraccerei, certi giocatori hanno bisogno di essere coccolati"

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