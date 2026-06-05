Shahrbanoo Sadat ha raccontato di aver maturato una visione negativa degli uomini durante l'infanzia, criticando il rapporto con suo padre e suo fratello. Crescendo, ha sviluppato la convinzione che le donne afghane non necessitino di salvataggio, ma di ascolto. La sua vita si è svolta tra Iran, Afghanistan e Germania, dove si è stabilita come rifugiata. La regista ha condiviso queste riflessioni in un’intervista.

Quando pensa all'Afghanistan della sua infanzia, qual è la prima immagine che le viene in mente? «La mia storia è complicata. Sono nata in Iran: i miei genitori erano fuggiti dall'Afghanistan durante il periodo sovietico e io e i miei fratelli siamo nati lì. In Iran esiste molto razzismo contro gli afghani. Da bambina non sapevo nemmeno che quello che stavo vivendo fosse razzismo. Sono cresciuta pensando di essere difettosa, che ci fosse qualcosa di sbagliato in me. Ogni giorno mi sentivo dire che dovevo tornare in Afghanistan, anche se non avevo idea di cosa fosse davvero l'Afghanistan. Poi, quando avevo undici anni, siamo tornati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Shahrbanoo Sadat: «Non mi piaceva mio padre, non mi piaceva mio fratello. Sono cresciuta convinta che non esistessero uomini perbene. Le donne afghane non hanno bisogno di essere salvate, hanno bisogno di essere ascoltate»

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