Estupiñán verso la cessione | trattativa tra il Milan e l' Aston Villa

Il Paris Saint-Germain sta per finalizzare l'acquisto di Lucas Digne dall'Aston Villa, con una clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e il trasferimento sembra prossimo all'accordo. La cessione di Digne consentirebbe al club di completare un'operazione di mercato importante. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le fonti indicano che l'affare è molto vicino alla conclusione.

Come riportato da The Athletic, il Paris Saint-Germain sta finalizzando l’acquisto di Lucas Digne dell'Aston Villa, che si può liberare facilmente visto che ha una clausola da circa 10 milioni di euro. Ecco perché il club inglese starebbe già cercando l'alternativa sul mercato: secondo il sito ci sarebbe una trattativa con il Milan per l’ex terzino sinistro del Brighton Pervis Estupiñán. L'ecuadoriano è in uscita dal Diavolo dopo una stagione deludente. Questi i numeri in Serie A con la maglia rossonera: 19 partite giocate, di cui sole 13 da titolare per poco più di mille minuti complessivi in campo. Un solo gol e un solo assist per un giocatore che era arrivato per prendere il posto da titolare lasciato vacante da Theo Hernández. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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