Milan Ordine rivela | A gennaio fu detto ad Allegri che non c' era un euro

A gennaio, l'ordine ha comunicato che non c'erano fondi disponibili, riferendosi a un possibile accordo con Allegri. Dopo una lunga trattativa, il tecnico è passato dal Milan al Napoli. Nonostante l'accordo sia stato concluso, Allegri non si è ancora trasferito in Campania, poiché deve ancora definire gli ultimi dettagli contrattuali.

Allegri è ufficialmente ripartito dal Napoli. Dopo una lunga telenovela, con l'operazione conclusa ma il tecnico ancora lontano dalla Campania, dopo aver risolto gli ultimi dettagli contrattuali che lo legavano al Milan il tecnico livornese si è ufficialmente unito alla sua nuova squadra. Con i rossoneri non è stata la più semplice delle separazioni: dopo un finale di stagione horror, senza gioco e con pochissimi punti accumulati, il Diavolo ha mancato il proprio obiettivo base, la qualificazione in Champions League. Da qui i programmi per il futuro sono radicalmente cambiati: Cardinale ha preso in mano il Milan e ha fatto piazza pulita esonerando, tra gli altri, anche mister Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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