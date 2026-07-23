Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, ha ufficialmente debuttato con il Milan dopo essere stato acquistato dalla Lazio per 30 milioni di euro bonus inclusi. Durante la presentazione, ha rivelato di aver rifiutato l'offerta di Allegri, preferendo unirsi ai rossoneri. Le sue prime parole sono state rivolte ai tifosi, sottolineando la volontà di essere un leader fin dai primi giorni in squadra.

Primi giorni di Milan e prime importantissime parole da leader per Mario Gila. Il difensore spagnolo classe 2000, prelevato in questa sessione estiva di calciomercato dalla Lazio per 30 milioni di euro bonus inclusi, si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. Lo ha fatto ieri pomeriggio a margine del "Meet & Greet" tenutosi presso il Flagship Store di Via Dante a Milano, rilasciando dichiarazioni riprese oggi anche dall'edizione del Corriere dello Sport. Il centrale iberico ha svelato un retroscena di mercato legato ai mesi scorsi: «È vero che Massimiliano Allegri mi voleva. Igli Tare anche. Le cose sono andate così, Allegri e Igli sono andati via. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - «Ho detto no ad Allegri per lui»: Milan, la confessione a cuore aperto di Gila

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pogba a cuore aperto: «L’accusa di doping e i tanti infortuni? Ci sono stati momenti in cui ho detto ‘Basta, ne ho abbastanza’»Il centrocampista francese, ex Juventus e attualmente al Monaco, ha condiviso apertamente alcune delle difficoltà incontrate durante la sua carriera.

Valentina Riccio a cuore aperto sui social: “Ho avuto paura per il mio bambino”, cosa ha detto su AntonioValentina Riccio ha condiviso sui social di aver avuto paura per il suo bambino, senza entrare nei dettagli.

Argomenti più discussi: Va bene, tutti Allegri. Ma non al San Carlo; Como, Suwarso: Fabregas cercato dal Napoli e da un altro club italiano. Ha rifiutato; Non sono qui per rivincita, Allegri si prende il Napoli e 'punge' il Milan; Cosa ha detto Napoli-Arezzo 1-3: il modulo scelto da Allegri, la sorpresa Prisco, la fiducia a Lindstrom, la necessità di un nuovo difensore.

#Vergara: Ho tanto da migliorare. #Allegri? Mi chiede cose che ancora non so fare, devo riuscirci! x.com

Genoa-Milan, Allegri: A Cardinale ho detto la mia. Ibra? Normale discutereIl Milan sarà impegnato nella trasferta di Marassi contro il Genoa, in programma domenica alle 12. Alla vigilia del match Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alle 15. sport.sky.it