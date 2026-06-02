Pier Silvio Berlusconi mi ha chiamato e ha detto che non se l’è presa e si era divertito per la mia imitazione ma che lui è più bello | lo rivela Ubaldo Pantani

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ubaldo Pantani ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha affermato di aver preso con spirito la sua imitazione e di essersi divertito, aggiungendo che lui è più bello. Pantani, noto per le sue imitazioni a “GialappaShow”, ha spesso interpretato anche l’amministratore delegato di Mediaset, considerata una delle sue interpretazioni più riuscite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ubaldo Pantani con le sue imitazioni a “ GialappaShow” ha conquistato pubblico e critica. Tra le “maschere” più riuscite quella dell’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. L’attore e comico ha rivelato un aneddoto durante la sua partecipazione al Festival della Tv di Dogliani. Un giorno arriva la telefonata proprio di Berlusconi Jr: “Ero in treno, pensavo fosse uno scherzo, ma era davvero lui. Mi ha detto che non se l’è presa e si era divertito per la mia imitazione, ma ha sottolineato che lui è più bello. Alla fine è venuto fuori il Giletti che è in lui”, come riporta Il Corriere della Sera. Ma è l’imitazione di Lapo Elkann ad aver fatto la “storia”, tanto da apparire anche sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo: “Ormai lavoro su un cliché che non ha attinenza con la biografia del personaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pier silvio berlusconi mi ha chiamato e ha detto che non se l8217232 presa e si era divertito per la mia imitazione ma che lui 232 pi249 bello lo rivela ubaldo pantani
© Ilfattoquotidiano.it - “Pier Silvio Berlusconi mi ha chiamato e ha detto che non se l’è presa e si era divertito per la mia imitazione, ma che lui è più bello”: lo rivela Ubaldo Pantani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pier Silvio Berlusconi ed il discorso fatto ai dipendenti di Mediaset per gli auguri di Natale

Video Pier Silvio Berlusconi ed il discorso fatto ai dipendenti di Mediaset per gli auguri di Natale ?

Notizie e thread social correlati

“Pier Silvio Berlusconi si è sentito tradito da noi ma la verità è che non ci offrivano più niente. De Martino? Non sappiamo come ha preso l’imitazione, lo vorremmo co-conduttore di una puntata”: così i GialappiI Gialappi hanno dichiarato che Pier Silvio Berlusconi si è sentito tradito da loro, ma hanno affermato che non ricevono più offerte.

“La pistola che ho usato non è mai stata trovata. Quella che c’era nel cespuglio? Sì era mia, cioè… Non lo so. Fedez mi ha danneggiato”: lo rivela ShivaDurante la trasmissione televisiva, Shiva ha dichiarato che la pistola da lui usata non è mai stata trovata, mentre quella che si trovava nel...

Temi più discussi: Tribunale di Milano: no alla censura preventiva per gli insulti su X chiesta da Marina e Piersilvio Berlusconi; Marina Berlusconi passa all’incasso: cedola da 13,5 milioni grazie anche alle riserve. Pier Silvio invece risparmia; Vannacci e Salvini contro Mediaset, frecciate a Marina, Pier Silvio Berlusconi: acque agitate nel centrodestra; Festival della tv di Dogliani, chiusura con Mentana e Pantani.

pier silvio berlusconi pier silvio berlusconi miUbaldo Pantani e la telefonata di Pier Silvio Berlusconi: l'imitazione mi piace, ma io sono più belloIl racconto divertito del comico al Festival della Tv di Dogliani: Pensavo fosse uno scherzo. Alla fine è venuto fuori il Giletti che è in lui ... corriere.it

pier silvio berlusconi pier silvio berlusconi miVannacci e Salvini contro Mediaset, frecciate a Marina, Pier Silvio Berlusconi: acque agitate nel centrodestraVannacci e Salvini non hanno risparmiato critiche a Mediaset: le parole dell'ex leghista su Marina Berlusconi e sulla tv guidata da Pier Silvio ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web