Ubaldo Pantani ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha affermato di aver preso con spirito la sua imitazione e di essersi divertito, aggiungendo che lui è più bello. Pantani, noto per le sue imitazioni a “GialappaShow”, ha spesso interpretato anche l’amministratore delegato di Mediaset, considerata una delle sue interpretazioni più riuscite.

Ubaldo Pantani con le sue imitazioni a “ GialappaShow” ha conquistato pubblico e critica. Tra le “maschere” più riuscite quella dell’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. L’attore e comico ha rivelato un aneddoto durante la sua partecipazione al Festival della Tv di Dogliani. Un giorno arriva la telefonata proprio di Berlusconi Jr: “Ero in treno, pensavo fosse uno scherzo, ma era davvero lui. Mi ha detto che non se l’è presa e si era divertito per la mia imitazione, ma ha sottolineato che lui è più bello. Alla fine è venuto fuori il Giletti che è in lui”, come riporta Il Corriere della Sera. Ma è l’imitazione di Lapo Elkann ad aver fatto la “storia”, tanto da apparire anche sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo: “Ormai lavoro su un cliché che non ha attinenza con la biografia del personaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pier Silvio Berlusconi mi ha chiamato e ha detto che non se l’è presa e si era divertito per la mia imitazione, ma che lui è più bello”: lo rivela Ubaldo Pantani

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