Milan obiettivo Karetsas ma il Borussia Dortmund fa sul serio | lo scenario attuale

Il Milan ha come obiettivo Karetsas, ma il Borussia Dortmund ha mostrato interesse concreto per il giocatore. Questa mattina si è svolto un incontro a Milanello che ha messo in evidenza le questioni chiave per il mercato e l’avvio della stagione. La trattativa tra i rossoneri e il club tedesco è al centro delle discussioni, mentre il nome di Karetsas rimane tra i possibili acquisti. Non ci sono ancora conferme sulla volontà definitiva delle parti coinvolte.

Il grande summit di calciomercato andato in scena questa mattina a Milanello sta portando a galla i reali nodi strategici dell'inizio della stagione rossonera. Il faccia a faccia tra il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, e il tecnico Rúben Amorim ha avuto due punti cardine all'ordine del giorno: la cessione di Rafael Leão e l'acquisto del nuovo trequartista per il collaudato modulo 3-4-2-1. I desideri di Amorim sono noti. Serve un fantasista di piede mancino che ami gravitare sulla corsia di destra per poi accentrarsi. Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi del prestito secco dal Real Madrid per l'argentino Franco Mastantuono (classe 2007 con passaporto italiano), ma l'obiettivo prioritario del Diavolo ha un nome e un cognome precisi: K?nstantinos Karetsas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan - Leao sarà ceduto, ma servono offerte

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Temi più discussi: Karetsas è il nuovo obiettivo del Milan: la richiesta del Genk è alta e c'è la concorrenza di un club di Bundesliga; Il Milan resta sulle tracce di Karetsas ma è dura: il Dortmund in pressing sul Genk; Il Milan ha scelto Karetsas: servono 40 milioni. Ma deve partire Leao; Milan, è Karetsas il primo obiettivo dei rossoneri. La richiesta del Genk e l'ostacolo principale.

Dalla Germania: #Karetsas, obiettivo del #ACMilan, ha un accordo col #BorussiaDortmund x.com

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