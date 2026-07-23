Milan novità su Leão | un club è pronto a presentare un' offerta ufficiale ai rossoneri

Un club si prepara a fare un'offerta ufficiale per Rafael Leão, secondo fonti vicine alla situazione. Dopo che questa mattina si era parlato di interesse di Galatasaray e Fenerbahçe, ci sono stati sviluppi di rilievo. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla cifra o sull’identità del club interessato. La situazione rimane in evoluzione, con i club coinvolti che monitorano attentamente la situazione del giocatore.

Il tormentone estivo legato al futuro di Rafael Leão si arricchisce di un capitolo clamoroso dell'ultimo minuto. Se questa mattina vi abbiamo raccontato dell' interesse concreto di Galatasaray e Fenerbahçe, in questi istanti sono arrivati aggiornamenti decisivi. Orazio Accomando, noto giornalista di SportMediaset, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato attraverso un post sul suo profilo ufficiale del social network "X". Secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato, il Fenerbahçe sta spingendo sull'acceleratore ed è in trepidante attesa dell'apertura definitiva del portoghese al trasferimento in Turchia. I "Canarini Gialli" di Istanbul hanno deciso di sbaragliare la concorrenza interna dei rivali storici del Galatasaray con una proposta economica mostruosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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