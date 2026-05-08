Nell’ambito delle trattative di mercato, si fa avanti l’interesse per il difensore austriaco, con un’offerta che arriva dall’entourage di Pini Zahavi. La società rossonera, impegnata a valutare diverse opzioni, riceve questa proposta mentre si avvicina la finestra estiva di trasferimenti. La situazione rimane sotto osservazione, senza che siano ancora state prese decisioni definitive.

L’asse tra Milano e l’entourage dell’agente israeliano Pini Zahavi si scalda in vista della prossima sessione estiva, portando sui tavoli di via Aldo Rossi il profilo di David Alaba. Il difensore austriaco, attualmente in forza al Real Madrid, si avvia verso la naturale scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno e, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe stato proposto formalmente alla dirigenza rossonera. L’incontro tra le parti non si sarebbe però limitato alla sola suggestione difensiva, toccando anche i nodi relativi al futuro di Robert Lewandowski e alla possibile partenza di Christopher Nkunku, che appare destinato a salutare il capoluogo lombardo dopo appena un anno di permanenza.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, suggestione Alaba: l’offerta di Zahavi ai rossoneri

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