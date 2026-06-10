Milan-Rangnick salta tutto? I tre piani B rossoneri - Calciomercato pista Atubolu - Leao? Interesse concreto da un club - Le indiscrezioni rossonere

Il Milan ha tre piani B per la guida tecnica, tra cui una pista alternativa a Rangnick. La società sta valutando anche un’opzione legata a un portiere di proprietà di un club tedesco. Per quanto riguarda il mercato, ci sono indiscrezioni su un interesse di un club straniero per un attaccante rossonero. La trattativa con l’attuale allenatore del club di Vienna si svolge con ottimismo, mentre il club milanese potrebbe rinnovare il contratto con l’attuale tecnico per un biennale.

Milan-Glasner biennale, ma prima Rangnick? Le condizioni del ct dell'Austria Oliver Glasner e il Milan sono sempre più vicini: un matrimonio che si dovrebbe celebrare sulla base di un contratto biennale da 3,5 milioni netti a stagione più bonus (con opzione per un'ulteriore anno). L'idea di Gerry Cardinale sarebbe di annunciare però prima il nuovo direttore tecnico, ma nella corsa a Ralf Rangnick ancora non si vede la linea del traguardo. Al di là della proposta di rinnovo biennale come ct dell'Austria, a due milioni netti a stagione, bisogna trovare una quadra sulle condizioni rigide che ha posto e che vuolesiano messe per iscritto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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