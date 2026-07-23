Luka Modric ha deciso di rimanere in maglia rossonera, confermando la sua permanenza anche per la prossima stagione. Dopo settimane di incertezze e voci contrastanti, il centrocampista ha scelto di restare, grazie anche all’intervento decisivo di alcuni dirigenti. La situazione si è chiarita con l’intervento di un gruppo di dirigenti che ha esercitato pressione, portando alla conferma del suo accordo con il club.

Luka Modric ha sciolto i dubbi sul suo futuro e ha deciso di restare in rossonero: decisivo il pressing di Cardinale e Amorim. Alla fine, dopo mesi di dubbi, incertezze e ribaltoni, Luka Modric ha deciso: resterà in rossonero per un’altra stagione. Il campione croato sembrava avviato verso la permanenza già sul finire della scorsa stagione, ma il rovinoso finale, con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, aveva messo tutto in discussione. (AnsaFoto) – serieanews E’ stato un mese, oltre che di grande intensità per via dell’impegno mondiale con la nazionale croata, anche di profonde riflessioni per Modric, che alla fine ha deciso di cedere al grande corteggiamento di Amorim e di Cardinale, che non hanno mai avuto dubbi sul voler far ripartire il nuovo corso rossonero proprio dal giocatore croato. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Serieanews.com - Milan, Modric resta in rossonero: Amorim ha il suo leader

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A - Modric resta al Milan, Amorim studia la posizione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Leao vuole solo il Milan: resta rossonero. Modric verso l'addio: Mondiale e poi ritiro? Luka ci pensa

Modri? resta al Milan, decisione presa: ecco quando arriverà il rinnovo e il patto con AmorimIl giocatore ha deciso di restare al Milan, con il rinnovo contrattuale che sarà ufficializzato nelle prossime settimane.

Temi più discussi: Modric resta al Milan, i motivi della scelta: il progetto di Amorim, la voglia di riscatto e la figlia Ema; Modric resta al Milan: un regalo anche per la Serie A (nonostante l’età); Milan, il rinnovo di Modric non cambia il futuro di Jashari: Amorim ha un piano per lui; Modric resta al Milan, i motivi della scelta: il progetto di Amorim, la voglia di riscatto e la figlia Ema.

Luka Modric resta al #Milan: il centrocampista ha rinnovato con i rossoneri @OfficialXCDS | @DiMarzio x.com

E' ufficiale, Modric resta al Milan fino al 2027(ANSA) - MILANO, 23 LUG - È ufficiale: Luka Modric resta in rossonero fino al 2027. Lo scrive il Milan in una nota. E continuerà ad indossare la maglia numero 14. Punto di riferimento del centrocampo ... msn.com

Calciomercato, news in diretta: Modric resta al Milan, Camarda e Comotto rinnovano. L’Inter segue Romero, Roma su NusaCalciomercato in diretta, le ultime notizie di oggi 23 luglio e le trattative live di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

DUE NOTIZIE BELLISSIME !! RABIOT CONTINUA IN ROSSONERO E MODRIC RINNOVA !! reddit