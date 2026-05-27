Leao ha confermato di voler restare al Milan, rifiutando offerte di altri club. Luka Modric, invece, sta valutando il suo futuro dopo il fallimento in Champions League e la partecipazione al Mondiale. Si pensa a un possibile addio, con l’ipotesi di ritiro dopo il torneo. Rafa, ancora sotto contratto, è corteggiato dall’estero ma desidera continuare in Italia.

C’è un campionissimo che potrebbe aver salutato il calcio domenica sera a San Siro. E un altro, molto più discusso e meno “issimo”, che alla sua Milano e al suo Milan non vorrebbe rinunciare, al di là delle voci. Parliamo di Luka Modric e Rafael Leao, due facce diverse del Diavolo odierno. Il croato La punizione calciata in area al minuto 95 e 58 secondi di Milan-Cagliari rischia di essere l’ultimo pallone della pluridecennale carriera nei club di Lukita. Chissà, se si fosse tramutato nel gol del 2-2 rossonero, oggi staremmo parlando di un’altra storia. Invece, con il Diavolo ko e fuori dalla Champions League, nella testa del campione croato si sta facendo sempre più strada il pensiero di smettere con il calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao vuole solo il Milan: resta rossonero. Modric verso l'addio: Mondiale e poi ritiro? Luka ci pensa

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