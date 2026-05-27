Leao vuole solo il Milan | resta rossonero Modric verso l' addio | Mondiale e poi ritiro? Luka ci pensa
Leao ha confermato di voler restare al Milan, rifiutando offerte di altri club. Luka Modric, invece, sta valutando il suo futuro dopo il fallimento in Champions League e la partecipazione al Mondiale. Si pensa a un possibile addio, con l’ipotesi di ritiro dopo il torneo. Rafa, ancora sotto contratto, è corteggiato dall’estero ma desidera continuare in Italia.
C’è un campionissimo che potrebbe aver salutato il calcio domenica sera a San Siro. E un altro, molto più discusso e meno “issimo”, che alla sua Milano e al suo Milan non vorrebbe rinunciare, al di là delle voci. Parliamo di Luka Modric e Rafael Leao, due facce diverse del Diavolo odierno. Il croato La punizione calciata in area al minuto 95 e 58 secondi di Milan-Cagliari rischia di essere l’ultimo pallone della pluridecennale carriera nei club di Lukita. Chissà, se si fosse tramutato nel gol del 2-2 rossonero, oggi staremmo parlando di un’altra storia. Invece, con il Diavolo ko e fuori dalla Champions League, nella testa del campione croato si sta facendo sempre più strada il pensiero di smettere con il calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan Flash - Allegri si ritrova lo spogliatoio pieno
Notizie e thread social correlati
Modric, Leao e non solo: ecco chi è a rischio squalifica verso Milan-JuventusIl Milan si prepara a tornare in campo domani alle 15 contro il Verona, ma l’attenzione si concentra anche sui giocatori a rischio squalifica.
Modric rinnova? Moretto: “Luka vuole un Milan competitivo. Ora siamo nella fase decisiva”Luca Modric ha manifestato l'intenzione di continuare a giocare per una squadra che possa competere ai massimi livelli.
Temi più discussi: Mauro: Milan, davanti io terrei solo Gimenez. Leao e Pulisic a fine ciclo in rossonero; Il Milan potrebbe vendere Leao dopo la disfatta in campionato; Dai precedenti sfavorevoli al duello Leao-Esposito: i numeri di Milan-Cagliari; Gazzetta – Milan, da Leao e Pulisic a Modric, Nkunku, Pavlovic e non solo: chi resta e chi va via.
Additato pubblicamente come uno dei giocatori senza personalità, una delle cause del fallimento del #Milan, @RafaeLeao7 con grande stile precisa un paio di cose. Che peraltro avrebbero dovuto essere note a chi ha frequentato Milanello, anche solo fino a f x.com
Rafa Leao rompe il silenzio e ammette: È stata una stagione che ha messo a dura prova il mio stato fisico e psicologico, e solo chi l'ha vissuto in prima persona con me sa quanto sia stato difficile. facebook
[Bianchin] Ralf Rangnick è tra i candidati per la panchina del Milan. Ibrahimovic lo ha incontrato a Vienna. Andoni Iraola rimane il favorito per il posto di allenatore del Milan. Oliver Glasner e Xavi sono anche nomi da prendere in considerazione. Il Milan vuole reddit
Via alle cessioni pesanti, non solo Leao: oltre 100 milioni di incassiIl Milan è pronto a cedere tanti giocatori. Il portoghese non sarà l’unico a fare le valigie in estate: addii dolorosi Presto sarà il turno dei calciatori. Una volta risolta la questione legata all’al ... milanlive.it
Leao rompe il silenzio, ma sembra un addio: Stagione dura, il Milan torni a vincereLeao rompe il silenzio dopo il Milan fuori dalla Champions. Il messaggio del portoghese sa di addio e il club può valutare la cessione ... affaritaliani.it