Modri? resta al Milan decisione presa | ecco quando arriverà il rinnovo e il patto con Amorim

Il giocatore ha deciso di restare al Milan, con il rinnovo contrattuale che sarà ufficializzato nelle prossime settimane. La firma è prevista entro la fine del mese, dopo un incontro tra le parti. Contestualmente, è stato definito anche un accordo con un nuovo allenatore, che sostituirà l’attuale tecnico. La società ha comunicato che il rinnovo e il nuovo patto con l’allenatore saranno annunciati contemporaneamente, senza indicare una data precisa.

La notizia che tutto il popolo rossonero aspettava trova finalmente conferme unanimi sulle pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Luka Modri? ha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo annuale inserita nel suo contratto, legandosi al Milan anche per la stagione 2026-2027. Una scelta di cuore e di ambizione per il fuoriclasse croato classe 1985. Manca solo l'ufficialità. I dettagli economici e le tempistiche dell'annuncio ufficiale. Dal punto di vista finanziario, l'operazione è stata condotta e finalizzata dall'agente Uros Jankovi?. Il Pallone d'Oro 2018 percepirà lo stesso ingaggio dello scorso anno, pari a 3,5 milioni di euro netti più bonus legati agli obiettivi di squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Il Futuro del Milan Luka Modric e le Prospettive di Rinnovo

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