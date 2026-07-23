Milan Kostic | un’estate per conquistare il ruolo di vice Ramos

Andrej Kostic è stato acquistato dal Partizan Belgrado per circa 10 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. L'obiettivo del giocatore è conquistare il ruolo di vice Ramos in vista della prossima stagione, secondo quanto dichiarato.

Andrej Kostic è stato acquistato dal Partizan Belgrado per una cifra che, tra parte fissa e bonus, sarà di poco inferiore ai 10 milioni di euro. L’idea iniziale era di aggregarlo a Milan Futuro, ma Il 19enne centravanti montenegrino è arrivato a Milanello con una tale decisione che ha spinto Amorim a considerarlo come reale alternativa del pacchetto offensivo rossonero. Il futuro attacco del Milan. Al momento Gonçalo Ramos è ovviamente visto come il centravanti titolare, ma ci sono ancora molti dubbi su chi saranno i suoi compagni di reparto. Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese si prevede l’utilizzo di un centravanti e due seconde punte, oltre a Ramos nel mezzo ad ora ci sono Santiago Gimenez, Camarda e appunto Andrej Kostic. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Milan, Kostic studia con i grandi (e segna)

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Kostic e Camarda, una tournée per conquistare il ruolo di vice Gonçalo RamosKostic e Camarda partecipano a un precampionato con l’obiettivo di ottenere il ruolo di vice Gonçalo Ramos o di entrare nella rosa della squadra.

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Temi più discussi: Milan, Kostic stupisce in ritiro: Amorim può promuoverlo; Andrej Kostic può essere la sorpresa del Milan: chi è il gioiello montenegrino che sta già impressionando nel precampionato; Kostic sorprende Amorim, sospeso l'approdo a Milan Futuro. Ora spera di restare come vice Ramos; Ecco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestas.

Ramazzotti racconta: Kostic sta destando un'ottima impressione: sfrontato, concreto e veloceAndrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Milan. milannews.it

MN - Ag. Kostic: Il Milan lo considera un investimento per il futuroSecondo l'agente di Kostic, il Milan considera il centravanti classe 2007 un investimento per il futuro del club rossonero ... milannews.it