Milan Kostic | un’estate per conquistare il ruolo di vice Ramos

Da milanzone.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrej Kostic è stato acquistato dal Partizan Belgrado per circa 10 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. L'obiettivo del giocatore è conquistare il ruolo di vice Ramos in vista della prossima stagione, secondo quanto dichiarato.

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Andrej Kostic è stato acquistato dal Partizan Belgrado per una cifra che, tra parte fissa e bonus, sarà di poco inferiore ai 10 milioni di euro. L’idea iniziale era di aggregarlo a Milan Futuro, ma Il 19enne centravanti montenegrino è arrivato a Milanello con una tale decisione che ha spinto Amorim a considerarlo come reale alternativa del pacchetto offensivo rossonero. Il futuro attacco del Milan. Al momento Gonçalo Ramos è ovviamente visto come il centravanti titolare, ma ci sono ancora molti dubbi su chi saranno i suoi compagni di reparto. Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese si prevede l’utilizzo di un centravanti e due seconde punte, oltre a Ramos nel mezzo ad ora ci sono Santiago Gimenez, Camarda e appunto Andrej Kostic. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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