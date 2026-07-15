Al terzo giorno di allenamenti, i giocatori del Milan si sono concentrati sulla preparazione fisica e tattica sotto la guida di Ruben Amorim. Durante le sessioni, l’attenzione si è focalizzata su un attaccante che ha attirato l’interesse dei tifosi, con molti che lo definiscono il “vice Ramos”. Le impressioni dagli allenamenti indicano che il giocatore sta dimostrando buona forma e inserimento nel gruppo. La squadra proseguirà la preparazione in vista delle prossime partite.

Siamo al terzo giorno del raduno del Milan: la squadra rossonera sta lavorando a Milanello sotto la guida di Ruben Amorim. Abbiamo analizzato già il secondo giorno di allenamento ( qui tutti i dettagli ), mentre Pianeta Milan ha potuto toccare con mano il primo giorno per i rossoneri, grazie al grande lavoro del nostro inviato Stefano Bressi ( qui le primissime indicazioni ). Proprio durante i primi esercizi e le prime partitelle Andrej Kosti?, attaccante classe 2007 che il Milan ha acquistato dal Partizan Belgrado, si è messo in mostra fin da subito. È normale che ci sia curiosità crescente sui nuovi arrivi in estate, specialmente se questi sono giovani talenti che arrivano da un campionato poco conosciuto dai tifosi rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Raduno Milan, tutti pazzi per Andrej Kosti?: le impressioni dagli allenamenti. È lui il vice Ramos?

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