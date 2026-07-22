Kostic e Camarda partecipano a un precampionato con l’obiettivo di ottenere il ruolo di vice Gonçalo Ramos o di entrare nella rosa della squadra. Entrambi stanno affrontando un tour di allenamenti e amichevoli per mettersi in evidenza e convincere lo staff tecnico. La loro presenza si inserisce nella fase di selezione per la rosa definitiva di questa stagione. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata.

Kostic e Camarda si stanno giocando l'occasione della vita, quella che tanti giovani sognano: un precampionato per mettersi in mostra e guadagnarsi il ruolo di vice Gonçalo Ramos o almeno un posto nella rosa rossonera di questa stagione. Entrambi ci sperano e a un prestito in una formazione di medio-bassa classifica di Serie A per il momento non pensano. Nella loro mente trova spazio solo il desiderio di indossare ancora la maglia rossonera e di segnare a San Siro. Il montenegrino, che è stato acquistato negli scorsi mesi dal Partizan per tre milioni, in teoria doveva far parte della rosa di Milan Futuro e invece è stato aggregato immediatamente alla prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kostic e Camarda, una tournée per conquistare il ruolo di vice Gonçalo Ramos

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