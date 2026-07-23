Il centrale spagnolo, classe 2000, ha avuto un 'Meet & Greet' al Flagship Store di Via Dante, a Milano; poi ha parlato con i giornalisti. A cuore aperto Milan, Gila fa ridere tutti in sala stampa: "Allegri? Sarebbe una str***ata se vi dicessi che." Mercato Milan LIVE Oggi rinnova Camarda. Salta Estupiñán-Aston Villa? Cardinale a Milanello Modric, rinnovo ufficiale in arrivo con una sorpresa. La curiosità statistica che forse non sai Milan, rischia di saltare la cessione di Estupiñán all'Aston Villa! Il motivo alla base dello stop. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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