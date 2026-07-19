La Russa | Salvatore Borsellino? Spiace per le sue parole Come se io dicessi che il fratello Paolo oggi sarebbe ministro di FdI

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Salvatore Borsellino ha commentato le parole di Giorgia Meloni, criticandola. La Russa ha risposto dicendo di essere dispiaciuto per le affermazioni di Borsellino e ha aggiunto che nessuno, nemmeno il fratello, può sapere cosa avrebbe fatto oggi Paolo Borsellino. La Russa ha affermato di aver letto le dichiarazioni con dispiacere e ha respinto l’idea che si possa prevedere il futuro di una persona deceduta.

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“Ho letto con attenzione e anche con dispiacere le parole di Salvatore Borsellino su Giorgia Meloni. Non accetto però che nessuno, neanche il fratello, possa decidere di sapere cosa avrebbe fatto oggi Paolo Borsellino. È come se dicessi, e non lo dico, e chi mi potrebbe smentire, che se oggi fosse vivo sarebbe ministro di Fratelli d’Italia perché era di destra”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite di un evento a Catania, ha commentato le parole del fratello del giudice ucciso dalla mafia che, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, ha invitato la premier a “smetterla di dire di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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