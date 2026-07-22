Milan Gila fa ridere tutta la sala stampa | Allegri? Sarebbe una str

Il nuovo difensore del Milan ha commentato alla stampa, rispondendo a una domanda sul suo arrivo e sulla volontà del club di averlo già ai tempi di Allegri e Tare. Durante la conferenza, ha scherzato su Allegri, dicendo che sarebbe stata una situazione poco piacevole, usando un termine volgare. La sua presentazione ha suscitato risate tra i presenti, con il giocatore che ha mantenuto un tono diretto e spontaneo.

Il nuovo difensore del Milan si è presentato alla stampa e ai tifosi. E quando gli hanno chiesto se i rossoneri lo volessero già ai tempi di Allegri e Tare. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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