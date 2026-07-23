Il club rossonero ha annunciato che Luka Modric ha firmato un contratto per un'altra stagione, che scadrà il 30 giugno 2027. La firma conferma la sua permanenza nel team anche per l'anno successivo.

Mancava solamente l'ufficialità e adesso è arrivata: Luka Modric vestirà la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Lo ha comunicato il club rossonero: "AC Milan comunica che Luka Modric ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan e Modric avanti insieme: adesso c'è anche l'ufficialità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Luka Modric vs Inter Milan

Notizie e thread social correlati

Eccellenza. Manca l’ufficialità, ma Trodica e Buratti portano avanti insieme il progettoNonostante non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, si fa strada l’indicazione che Trodica e Buratti siano intenzionati a proseguire insieme il...

Cafu: “Sia Milan che Roma hanno iniziato solo adesso un nuovo percorso. Su Modri? …”L'ex calciatore Marcos Cafu ha commentato la situazione attuale di Milan e Roma, affermando che entrambe le squadre hanno appena intrapreso un nuovo...

Temi più discussi: Milan-Modric avanti insieme per un altro anno: trattativa ai dettagli; SportMediaset: Milan-Modric avanti insieme Video; Milan e Luka Modric sempre più vicini per un'altra stagione insieme; SportMediaset: Accomando: Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma... Video.

Milan e Modric avanti insieme: adesso c'è anche l'ufficialità #lukamodric x.com

Milan, Cardinale e Amorim in call con Modric: oggi la firma sul contratto fino al 2027Modric e il Milan, avanti insieme. Il centrocampista croato ha rotto tutti gli indugi e ha deciso di continuare a regalare magie su un campo di calcio. Troppo forte l'ambizione di scrivere un finale d ... calciomercato.com

Milan-Luka Modric avanti insieme per un altro anno: trattativa ai dettagli. Decisione arrivata dopo i Mondiali 2026 con la CroaziaCALCIO - Luka Modric, dopo aver giocato l'ultimo Mondiale della carriera con la Croazia, dovrebbe continuare a giocare per un altro anno con il Milan. eurosport.it