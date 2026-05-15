L'ex calciatore Marcos Cafu ha commentato la situazione attuale di Milan e Roma, affermando che entrambe le squadre hanno appena intrapreso un nuovo cammino. Riguardo alla partita di Champions League tra le due formazioni, Cafu ha espresso la sua opinione, senza entrare troppo nei dettagli. Successivamente, ha parlato della possibilità di recupero di Luka Modri, lasciando intendere il suo punto di vista senza fornire indicazioni definitive.

Un periodo non facile questo per il Milan: solo 7 punti conquistati nelle ultime 8 giornate di campionato con la Roma che ha rimontato e ora è a pari punti (la differenza reti è a favore dei rossoneri). Corsa Champions League apertissima con il Diavolo che deve vincere le ultime due contro il Genoa e Cagliari. Chi merita di più? Arriva il parere illustre di Marcos Cafu, doppio ex: "Mi sta chiedendo di scegliere tra mamma e papà (ride, n.d.r.)? A parte gli scherzi, io credo che entrambi la meritino e mi auguro che entrambi ce la facciano. Perché sia Milan che Roma hanno iniziato solo adesso un nuovo percorso e lo stanno facendo anche egregiamente, contro ogni pronostico", questo il pensiero a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cafu: “Sia Milan che Roma hanno iniziato solo adesso un nuovo percorso. Su Modri? …”

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