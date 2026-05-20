Nonostante non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, si fa strada l’indicazione che Trodica e Buratti siano intenzionati a proseguire insieme il percorso iniziato tre anni fa. Nel frattempo, è stato annunciato che Marco Giuliodori continuerà a guidare il Fossombrone anche nella prossima stagione. Nei prossimi giorni, si attende anche la conferma di Roberto Buratti come allenatore del Trodica, confermando così la volontà di portare avanti il progetto condiviso tra le due società.

Marco Giuliodori è stato confermato alla guida del Fossombrone anche nella prossima stagione. È attesa nei prossimi giorni la conferma di Roberto Buratti alla guida del Trodica per continuare un progetto avviato tre anni fa e che tante soddisfazioni ha regalato a società e tifosi. Nei prossimi giorni il tecnico si riunirà con la dirigenza per fissare le linee della stagione dove c’è l’intenzione di proseguire il cammino avviato quest’anno in Eccellenza. L’intenzione del tecnico è di poter contare su un blocco che ha formato l’ossatura della squadra come Panichelli, Gobbi, Veneroso, Ciaramitaro, Emiliozzi, Marchionni. Per impegni di lavoro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Manca l’ufficialità, ma Trodica e Buratti portano avanti insieme il progetto

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