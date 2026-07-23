Luka Modric giocherà ancora con il Milan nella prossima stagione. Il club ha annunciato ufficialmente che il centrocampista ha firmato un contratto che lo lega al team fino al 30 giugno 2027. La notizia arriva dopo settimane di attesa e conferma la permanenza del giocatore croato in rosa. La firma è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club, senza ulteriori dettagli.

Mancava solamente l'ufficialità e adesso è arrivata: Luka Modric vestirà la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Lo ha comunicato il club rossonero: "AC Milan comunica che Luka Modric ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan e Modric avanti insieme, adesso c'è anche l'ufficialità: "Ci vediamo presto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El NUEVO CÁNTICO a LUKA MODRIC de la afición del AC MILAN: ENAMORADOS DE LA LEYENDA

Notizie e thread social correlati

Milan e Modric avanti insieme: adesso c'è anche l'ufficialitàIl club rossonero ha annunciato che Luka Modric ha firmato un contratto per un'altra stagione, che scadrà il 30 giugno 2027.

Modric-Milan: ci siamo, accordo ad un passo per proseguire insiemeLuka Modric si appresta a firmare un nuovo contratto con il Milan, con l’accordo ormai vicino.

Temi più discussi: Milan-Modric avanti insieme per un altro anno: trattativa ai dettagli; SportMediaset: Milan-Modric avanti insieme Video; Milan e Luka Modric sempre più vicini per un'altra stagione insieme; SportMediaset: Accomando: Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma... Video.

#Modric- #Milan, avanti insieme: ufficiale il rinnovo del contratto, il comunicato del club x.com

Milan, Cardinale e Amorim in call con Modric: oggi la firma sul contratto fino al 2027Modric e il Milan, avanti insieme. Il centrocampista croato ha rotto tutti gli indugi e ha deciso di continuare a regalare magie su un campo di calcio. Troppo forte l'ambizione di scrivere un finale d ... calciomercato.com

Milan, ufficiale il rinnovo di Modric fino al 2027: l'annuncioArriva il comunicato atteso dai tifosi rossoneri: il fuoriclasse croato, reduce da un ultimo Mondiale tra luci ed ombre, ha scelto di restare in Serie A ... corrieredellosport.it