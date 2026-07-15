Modric-Milan | ci siamo accordo ad un passo per proseguire insieme

Luka Modric si appresta a firmare un nuovo contratto con il Milan, con l’accordo ormai vicino. Il centrocampista, nato nel 1985, sta per confermare la sua permanenza in rossonero anche per la prossima stagione. La trattativa sembra in fase avanzata e il rinnovo è ormai prossimo alla firma. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato, ma l’intesa tra le parti appare definita.

Luka Modric è a un passo dalla permanenza al Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista classe 1985 che sarebbe pronto a prolungare il contratto con la squadra rossonera. Modric ha parlato con Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it Nella testa di Luka Modric non c’è la volontà di smettere con il calcio giocato e il classe 1985 sembra essere pronto a prolungare con il Milan per vivere la sua seconda annata con la maglia rossonera, con l’obiettivo di arrivare a un successo con la maglia del Milan. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’ufficialità con Modric che, dopo i colloqui con Amorim, avrebbe deciso di proseguire ancora a Milanello la sua carriera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Milan Just Gave Modri the Chant of the Season

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