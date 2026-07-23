Il Milan ha iniziato ufficialmente il nuovo ciclo con un cambio di rotta sul mercato. Dopo settimane di riorganizzazione, il club ha deciso di valorizzare alcuni giocatori in precedenza considerati esuberi, come Nkunku e Chukwueze. Secondo alcune fonti interne, entrambi i giocatori potrebbero rivelarsi risorse importanti per la squadra. La rosa è stata rivisitata e i nuovi acquisti sono pronti a inserirsi nel progetto.

Il nuovo ciclo del Milan è ufficialmente cominciato. La rivoluzione è andata in atto ormai da settimane e i rossoneri sembrano essere ormai ripartiti a pieno regime. Amorim ha preso finalmente in mano la squadra e, iniziando la preparazione, sta valutando attentamente gli uomini a sua disposizione nel tentativo di cogliere chi può essere utile al progetto e chi invece può fare le valigie in attesa di un'occasione dal mercato. In questo contesto, non possono mancare le sorprese: diversi ragazzi sono rientrati da un prestito altrove o vengono da una stagione con più luci che ombre, ma potrebbero essere rilanciati proprio nel nuovo Milan targato Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, da esuberi a risorse? Pasotto: "Nkunku e Chukwueze possono rivelarsi importanti"

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