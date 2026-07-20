Il Milan ha recentemente inserito nella rosa stagionale Gonçalo Ramos e Gila, due giocatori considerati fondamentali per il prossimo campionato. La loro acquisizione, avvenuta in pochi giorni, ha suscitato entusiasmo tra i tifosi. Nel frattempo, il club si affida anche alle risorse interne, come Nkunku, Chukwueze, Camarda e Comotto, per completare la rosa e rafforzare la squadra.

L'arrivo di Gonçalo Ramos e Gila - nomi importanti, basilari per la rosa '26-27, non due comparse - nello spazio di pochi giorni ha generato un effetto inebriante nella gente milanista. Un po' perché occorreva una scossa alla depressione di fine maggio, un po' perché negli ultimi anni non si era mai assistito a un inizio di mercato così incisivo, aggressivo e mirato. In attesa delle uscite, che il club confida essere ragionevolmente remunerative, e dopo un saldo negativo - ovviamente parziale - di un centinaio di milioni, prima di proseguire con lo shopping adesso occorre anche valutare. Valutare chi è già in casa, studiare percorsi di utilizzo che magari fino a qualche settimana fa non esistevano nemmeno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Da Nkunku e Chukwueze a Camarda e Comotto: quanto ricorrerà il Milan alle "risorse interne"?

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