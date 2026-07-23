Milan che accoglienza per Gila! Un centinaio di tifosi ad accoglierlo allo store

Notizia in breve

Un centinaio di tifosi ha accolto il nuovo centrale spagnolo, classe 2000, con un'assemblea spontanea nello store in centro a Milano. L'incontro, un 'Meet & Greet', ha visto giovani e appassionati aspettarlo con entusiasmo. Il calciatore ha firmato autografi e scattato foto con i supporter. Oggi si rinnova anche il contratto di un altro giocatore, con un evento dedicato presso la stessa sede.