Milan che accoglienza per Gila! Un centinaio di tifosi ad accoglierlo allo store

Da pianetamilan.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centinaio di tifosi ha accolto il nuovo centrale spagnolo, classe 2000, con un'assemblea spontanea nello store in centro a Milano. L'incontro, un 'Meet & Greet', ha visto giovani e appassionati aspettarlo con entusiasmo. Il calciatore ha firmato autografi e scattato foto con i supporter. Oggi si rinnova anche il contratto di un altro giocatore, con un evento dedicato presso la stessa sede.

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