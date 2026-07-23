Milan che accoglienza per Gila! Un centinaio di tifosi ad accoglierlo allo store
Un centinaio di tifosi ha accolto il nuovo centrale spagnolo, classe 2000, con un'assemblea spontanea nello store in centro a Milano. L'incontro, un 'Meet & Greet', ha visto giovani e appassionati aspettarlo con entusiasmo. Il calciatore ha firmato autografi e scattato foto con i supporter. Oggi si rinnova anche il contratto di un altro giocatore, con un evento dedicato presso la stessa sede.
Il centrale spagnolo, classe 2000, accolto da un bagno di folla in centro a Milano per un 'Meet & Greet' con i tifosi del Milan: c'è fiducia nelle sue qualità Mercato Milan LIVE Oggi rinnova Camarda. Salta Estupiñán all'Aston Villa? Milan, rischia di saltare la cessione di Estupiñán all'Aston Villa! Il motivo alla base dello stop. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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