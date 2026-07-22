Milan che accoglienza per Gila! Un centinaio di tifosi ad accoglierlo

Notizia in breve

Un centinaio di tifosi ha accolto il difensore spagnolo, appena arrivato dal trasferimento dalla Lazio, con un primo incontro pubblico. Gila ha firmato autografi, scattato selfie e ricevuto abbracci dai sostenitori presenti. È stato il suo primo momento di interazione con i tifosi dopo il trasferimento al club. Nessun evento ufficiale o comunicato da parte del club.