Milan che accoglienza per Gila! Un centinaio di tifosi ad accoglierlo

Da video.gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centinaio di tifosi ha accolto il difensore spagnolo, appena arrivato dal trasferimento dalla Lazio, con un primo incontro pubblico. Gila ha firmato autografi, scattato selfie e ricevuto abbracci dai sostenitori presenti. È stato il suo primo momento di interazione con i tifosi dopo il trasferimento al club. Nessun evento ufficiale o comunicato da parte del club.

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Primo bagno di folla con i suoi nuovi tifosi per Mario Gila, difensore spagnolo che il Milan ha prelevato dalla Lazio. Scattano selfie, autografi e abbracci. Al flagship store di Via Dante presenti un centinaio di fan, tra bambini e adulti. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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