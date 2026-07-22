Milan che accoglienza per Gila! Un centinaio di tifosi ad accoglierlo
Un centinaio di tifosi ha accolto il difensore spagnolo, appena arrivato dal trasferimento dalla Lazio, con un primo incontro pubblico. Gila ha firmato autografi, scattato selfie e ricevuto abbracci dai sostenitori presenti. È stato il suo primo momento di interazione con i tifosi dopo il trasferimento al club. Nessun evento ufficiale o comunicato da parte del club.
Primo bagno di folla con i suoi nuovi tifosi per Mario Gila, difensore spagnolo che il Milan ha prelevato dalla Lazio. Scattano selfie, autografi e abbracci. Al flagship store di Via Dante presenti un centinaio di fan, tra bambini e adulti. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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