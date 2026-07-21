Milan Gila | domani l' evento al Flagship Store di via Dante con i tifosi

Da pianetamilan.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani si terrà un evento al Flagship Store di via Dante con i tifosi. Il Milan ha acquistato il difensore Mario Gila, superando la concorrenza di Atalanta e Napoli. La trattativa con la Lazio si è conclusa con un pagamento di 30 milioni di euro, senza una vera negoziazione. Il club rossonero ha deciso di accelerare sul mercato, portando a termine il trasferimento in breve tempo.

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Il 'nuovo' Milan di Gerry Cardinale non perde tempo sul mercato: un esempio è il colpo Mario Gila, portato a casa battendo la concorrenza forte dell'Atalanta e del Napoli, senza che ci sia stata una vera e propria trattativa con la Lazio: i rossoneri sono andati incontro alla richiesta del club biancoceleste pagando 30 milioni di euro. promowebappIl Milan ha agito velocemente mettendo fuori causa tutta la concorrenza. Per Ruben Amorim resta un colpo davvero molto importante: lo spagnolo rinforza in modo clamoroso il reparto arretrato del Milan. All'allenatore portoghese serviva un difensore veloce, bravo nell'impostazione e ottimo nell'uno contro uno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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