Questa mattina, Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, è arrivato in auto al centro sportivo di Milanello. Poco dopo le 09:00, si è svolto un vertice di calciomercato con l’allenatore e altri dirigenti. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni prese durante l'incontro.

Mattinata di grandissimo spessore e di decisioni cruciali in casa rossonera. Poco dopo le ore 09:00 di oggi, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è arrivato in auto al centro sportivo di Milanello. Il patron ha voluto far sentire la sua presenza fisica alla squadra e seguirà da vicino l'allenamento della Prima Squadra in programma in queste ore. La presenza del numero uno rossonero a Carnago, tuttavia, non è legata soltanto a una visita di cortesia. Al termine della seduta sul campo, infatti, è previsto un importantissimo summit di calciomercato con l'allenatore Rúben Amorim per fare il punto sulle prossime mosse in entrata e in uscita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, blitz di Cardinale a Milanello: c'è il vertice di calciomercato con Amorim

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